Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda, doçka silahı, doçka sehpası ile silaha ait 200 mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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