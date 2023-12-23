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        Hakkari'de 34 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        HAKKARİ ve ilçelerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:15
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        Hakkari'de 34 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        HAKKARİ ve ilçelerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kent genelinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile Hakkari genelinde 6 köy ve 28 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması devam ediyor. Kar yine en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonu olması nedeniyle sokağa çıkan çocuklar, evlerinden aldıkları poşetlerle karda kayarak keyifli anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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