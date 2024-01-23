Yüksekova'da 7 metre karla mücadele
HAKKARİ'dekarla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışma yürütüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerliyor.
HAKKARİ'dekarla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışma yürütüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerliyor.
Hakkari ve çevresinde 2 hafta önce başlayan kar yağışı, onlarca köy ve mezranın yolunu kapattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de geceli-gündüzlü çalışma yaparak yolları ulaşıma açtı. Ancak Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünün yolu hava şartları nedeniyle açılamadı. Uzun mesafedeki alternatif yol temizlenirken, ekipler kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışma yürüttü. Güçlükle ilerleyebilen ekipler, 5 gündür kapalı olan 35 kilometrelik yolun yarısını ulaşıma açtı. Kepçe operatörü Zeynel Ayvalık, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığını, tünel açarak ilerleyebildiklerini, bazı günler yolun ancak 40-50 metrelik bölümünün açılabildiğini anlattı. Ayvalık, zorlu koşullara rağmen çalıştıklarını, yolun en kısa zamanda açılacağını belirtti.
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