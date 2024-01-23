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        Yüksekova'da 7 metre karla mücadele

        HAKKARİ'dekarla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışma yürütüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:35
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        Yüksekova'da 7 metre karla mücadele
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        HAKKARİ'dekarla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünün yolunu açmak için çalışma yürütüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerliyor.

        Hakkari ve çevresinde 2 hafta önce başlayan kar yağışı, onlarca köy ve mezranın yolunu kapattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de geceli-gündüzlü çalışma yaparak yolları ulaşıma açtı. Ancak Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünün yolu hava şartları nedeniyle açılamadı. Uzun mesafedeki alternatif yol temizlenirken, ekipler kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışma yürüttü. Güçlükle ilerleyebilen ekipler, 5 gündür kapalı olan 35 kilometrelik yolun yarısını ulaşıma açtı. Kepçe operatörü Zeynel Ayvalık, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığını, tünel açarak ilerleyebildiklerini, bazı günler yolun ancak 40-50 metrelik bölümünün açılabildiğini anlattı. Ayvalık, zorlu koşullara rağmen çalıştıklarını, yolun en kısa zamanda açılacağını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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