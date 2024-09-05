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        3 ayaklı oğlak, 7 aylık oldu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 3 ayaklı olarak dünyaya gelen ve sahiplerinin 'Çarşı' adını verdiği oğlak, 7'nci ayına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:25
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        3 ayaklı oğlak, 7 aylık oldu
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 3 ayaklı olarak dünyaya gelen ve sahiplerinin 'Çarşı' adını verdiği oğlak, 7'nci ayına girdi.

        Yüksekova Yeni Mahalle'de yaşayan Elif Karahan'a ait keçi, 7 ay önce sağ ön ayağı olmayan 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi. 'Çarşı' adı verilen oğlak, kısa sürede mahallede ilgi odağı oldu. Yardım almadan yaşamını sürdüren Çarşı'ya sahipleri özenle bakıyor.

        Elif Karahan, Çarşı'yı biberonla süt vererek besleyip büyüttüğünü anlattı. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Karahan, "Büyümesi için bebek gibi baktım. Şimdi 7 aylık oldu. Artık evimizin bahçesinde bize ihtiyaç duymadan kendisi beslenebiliyor, yürüyebiliyor. Sağlık durumu gayet iyi. Özellikle çocuklar 'Çarşı'yı çok seviyor. Komşularımız bazen merak edip bakmaya geliyorlar. Ailemizin yeni üyesi oldu" dedi.

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