        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de etkili iletişim ve stres yönetimi konferansı düzenlendi

        Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında "Kamuda Etkili İletişim Becerileri, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:10
        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kolluk personelinin görevini devlet sorumluluğu bilinciyle yerine getirdiğini belirtti.

        Çelik, "Üniformayı giydiğimiz andan itibaren bireysel kimliğimizin ötesine geçer, devleti temsil eden bir sorumluluğu üstleniriz. Bu görev fedakarlık, disiplin ve profesyonellik ister. Kolluk kuvvetlerinin en büyük gücü silahı değil iletişim dili, davranışı ve temsil kabiliyetidir. Bu bir iş değil, bir görev ve onur mesleğidir." dedi.

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Şahin Karasar da yaptığı sunumda kamu görevinde etkili iletişimin önemi, stresle başa çıkma yöntemleri ve öfke kontrolünün görev esnasındaki belirleyici rolüne değindi.

        Çelik, programın sonunda Karasar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

