Bakan Güler, Hakkari'de (3)

'HAKKARİ'MİZYILLARCA TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Hakkari Valiliği'ne geçti. Burada Vali Ali Çelik ve kurum amirlerince karşılanan Bakan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra öğretmenevine geçerek kanaat önderleri ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Güler, "Hakkari, birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkemizin en mümtaz şehirleri arasındadır. Tüm bu güzelliklerine rağmen Hakkari'miz, maalesef yıllarca terörden çok çekti, bölgenin gelişimi yavaş kaldı, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremedi. Ancak kahraman Mehmetçiğimiz ile kahraman jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın; hepsinden önemlisi, siz Hakkarili kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ile refah da artmaya başladı" dedi.

'ORTAYA KONULAN BAŞARILAR GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR'

Bakan Güler, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi, bu güzel toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışıyor. Yatırım ve projeler, birer birer hayata geçtikçe Hakkari'miz her geçen gün daha da gelişiyor. Turizmden sanayiye, tarımdan kültür ve sanata, eğitimden sportif faaliyetlere kadar hemen her alanda ortaya konulan başarılar, göğsümüzü kabartıyor. Hakkari'mizin bu değişim ve dönüşümüne kısaca değinmek istiyorum. Artık Hakkari'de, Mehmetçiğin terörden arındırdığı mağaralar, yaylalar, doğal göller ve çevresi turizme açılıyor; böylece Hakkari'nin doğa harikası güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Karın yerde kalma süresinin en fazla olduğu illerden biri olan Hakkari, kış sporları açısından da büyük potansiyel taşıyor ve bu alanda marka olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.