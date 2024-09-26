Bakan Güler, Hakkari'de (3)

'HAKKARİ'MİZYILLARCA TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Hakkari Valiliği'ne geçti. Burada Vali Ali Çelik ve kurum amirlerince karşılanan Bakan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra öğretmenevine geçerek kanaat önderleri ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Güler, "Hakkari, birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkemizin en mümtaz şehirleri arasındadır. Tüm bu güzelliklerine rağmen Hakkari'miz, maalesef yıllarca terörden çok çekti, bölgenin gelişimi yavaş kaldı, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremedi. Ancak kahraman Mehmetçiğimiz ile kahraman jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın; hepsinden önemlisi, siz Hakkarili kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ile refah da artmaya başladı" dedi.

'ORTAYA KONULAN BAŞARILAR GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR' Bakan Güler, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi, bu güzel toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışıyor. Yatırım ve projeler, birer birer hayata geçtikçe Hakkari'miz her geçen gün daha da gelişiyor. Turizmden sanayiye, tarımdan kültür ve sanata, eğitimden sportif faaliyetlere kadar hemen her alanda ortaya konulan başarılar, göğsümüzü kabartıyor. Hakkari'mizin bu değişim ve dönüşümüne kısaca değinmek istiyorum. Artık Hakkari'de, Mehmetçiğin terörden arındırdığı mağaralar, yaylalar, doğal göller ve çevresi turizme açılıyor; böylece Hakkari'nin doğa harikası güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Karın yerde kalma süresinin en fazla olduğu illerden biri olan Hakkari, kış sporları açısından da büyük potansiyel taşıyor ve bu alanda marka olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

KADIN FUTBOL TAKIMLARINA TEBRİK Bakan Güler, terörün baskısından kurtulan Hakkarili gençlerin eğitim ve spor alanında gösterdikleri başarıların gurur verici olduğunu söyledi. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın başarılarına değinen Bakan Güler, "Bu anlamda özellikle uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı, keza 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımımızı takdirle anıyor; yeni sezonda kendilerine üstün başarılar diliyorum. Artık terörle değil, sporla anılan Hakkari'nin başta kış sporları olmak üzere çeşitli branşlardaki sportif müsabakalara ev sahipliği yapması ve bunun özellikle son dönemde artması ayrıca memnuniyet vericidir. En son Yüksekova'da geniş bir katılımla gerçekleştirilen 6'ncı Cilo Festivali de bunun en güzide örneklerinden biri olmuştur" dedi.