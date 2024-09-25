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        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i İran uyruklu 2 hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i İran uyruklu 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:00
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        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i İran uyruklu 2 hükümlü yakalandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i İran uyruklu 2 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentin huzuru, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda aranan kişilere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İran uyruklu H.N ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek", "görevi yaptırmamak için direnmek", "tehdit" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan K.A, Esendere beldesinde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

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