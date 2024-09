Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman ordumuz, yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü yok etmek için gece gündüz demeden yoğun gayret sarf ederek büyük başarılar elde etti. Bu başarılarla, artık Hakkari'mizin güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanırken örgütün yurt içindeki hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi." dedi.

Hakkari'deki temasları kapsamında, "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Güler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

- "Kardeşliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız"

Kentte, terör olayları nedeniyle olumsuz etkilenen hayvancılığın yeniden yükselişe geçmesini memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Güler, şu anda yayla ve meraların hayvancılık faaliyetleri için çok uygun olduğunu söyledi.

Bundan sonra da sağlanacak desteklerle kentin yaylalarında hayvancılığın çok daha etkin olması için gayretlerine devam edeceklerini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında yeni doktor atamaları yapılırken, Hakkari Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin yapımı devam ediyor. Yine il ve ilçelerde yolların asfaltlanması çalışmaları ile doğal gaz verilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yeter ki sizler bize güvenin ve buradaki güvenlik ve huzur ikliminin muhafazası için bizlere her zaman olduğu gibi yardımcı olun. Bu noktada Hakkari'nin sivil toplum kuruluşlarına ve siz kanaat önderlerine önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Zira sizler toplumun her kesimine rehberlik etmekte, değerlerimize sahip çıkmakta ve birleştirici bir rol oynamaktasınız. Desteğiniz, tecrübeniz ve ferasetiniz, bölgenin huzur ve istikrarı açısından son derece önemlidir. Terör örgütlerinin ve bu örgütleri maşa olarak kullananların her türlü girişimine karşı uyanık olacağız. Binlerce kilometre öteden gelip bin yıldır bir arada olan bizlerin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecek, kardeşliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız."