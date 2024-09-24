Hakkari'de Şehit Mehmet Ali Kaya'nın adına inşa edilen spor sahasının açılışı yapıldı

Hakkari'nin Bağışlı köyünde İl Özel İdaresince yaptırılan Şehit Mehmet Ali Kaya Kapalı Spor Sahası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Bağışlı köyünde İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla yapımı tamamlanarak hizmete sunulan spor sahasının açılışına katıldı.

Kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştiren Çelik, Hakkari İl Özel İdaresi'nin destek ve katkılarıyla şehit Mehmet Ali Kaya'nın adına yapılan spor sahasının hayırlı olmasını diledi.

Spor tesislerinin, Hakkari'nin her köyünde ve noktasında olacağını belirten Çelik, şunları kaydetti.

"Yer ve alan bulabildiğimiz sürece spor tesislerinin yapımına devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyaretlerde bakanımızdan güzel müjdeler aldık. Yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırımı Hakkari'ye kazandırmak için bir gayretimiz oldu ve bu son aşamaya geldi. Birçok spor tesisini Hakkari'ye kazandırmak için büyük gayret içindeyiz. Bu anlamda gençlerin yarınlara daha iyi bakabilmesi için spor bu işin bir parçasıdır. Onları sizlerin, muhtarlarımızın, okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin öncülüğünde spora ve sosyal faaliyetlere, ufuklarını ve dünyalarını zenginleştirecek alanlara yönlendirmek için hepimize sorumluluk düşüyor. Spor tesisi projesinde emeği bulunanlara teşekkür eder, tesisin gençlerimiz için hayırlı olmasını dilerim."