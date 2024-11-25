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        Japon gezgin, 10 ayda yaya 7 bin kilometre yol katedip Hakkari'ye ulaştı

        JAPONYALI gezgin Kimono Magician (29), 'çek çek' aracıyla, Vietnam'dan yaya olarak başlayıp, Kamboçya, Tayland, Myanmar, Hindistan, Pakistan ve İran üzerinden 10 ayda Türkiye'ye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:10
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        Japon gezgin, 10 ayda yaya 7 bin kilometre yol katedip Hakkari'ye ulaştı
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        JAPONYALI gezgin Kimono Magician (29), ‘çek çek’ aracıyla, Vietnam’dan yaya olarak başlayıp, Kamboçya, Tayland, Myanmar, Hindistan, Pakistan ve İran üzerinden 10 ayda Türkiye’ye ulaştı. Yaklaşık 7 bin kilometre yol yürüyen Magician'ın, Türkiye'deki ilk durağı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. İlçe halkı tarafından karşılanan Magician, bu zorlu yolculukta gittiği her ülkede güzel anılar yaşadığını belirtti.

        Japonyalı gezgin Kimono Magician, dünyayı dolaşmak için içerisinde 100 kilo ihtiyaç malzemesi bulunan ‘çek çek’ aracıyla yürüyerek dünya yolculuğuna çıktı. Yolculuğa Vietnam'dan yaya olarak başlayan Magician, Kamboçya, Tayland, Myanmar, Hindistan, Pakistan ve İran üzerinden 10 ayda Türkiye'ye ulaştı. Yaklaşık 7 bin kilometre yol yürüyen Kimono Magician'ın, Türkiye'deki ilk durağı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. İlçe halkı tarafından karşılanan Magician, zorlu araziyi ve uzun mesafeleri yürüyerek aştığını anlattı. Magician, bundan sonraki yolculuğundaysa Fransa'dan başlayıp Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, İtalya'ya gitmeyi hedeflediğini söyledi.

        ‘BURADAKİ YOLCULUĞUM 3 AY SÜRECEK’

        Kimono Magician, “Ben Japonyalıyım. Vietnam'dan yola çıktım. Daha sonra da bu yolculuğumu Kamboçya, Tayland, Myanmar, Hindistan, Pakistan ve İran üzerinden de 10 ay sonra Türkiye'ye ulaştım ve bu yolculukta 7 bin kilometre yürüdüm. Türkiye'de ilk olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldim. Diğer illeri de gezeceğim. Buradaki yolculuğum 3 ay sürecek. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yolculuğumda bana lazım olan yiyecek, içecek, çadır ve giyim malzemelerimi ‘çek çek’ adını verdiğim aracımla taşıyorum. Yaklaşık 100 kilo eşyam var. Ayrıca lastiklerimi ve tekerleklerimi tamir etmek için de yedek parçalar da aldım yanıma. Zor bir yolculuk, ama bir o kadar da keyifli geçiyor. Yolculuğumun her anını özel bir deneyim olarak değerlendiriyorum. Türkiye harika bir ülke. Burada çok sıcak karşılandım. Kamp yapmak ve yemek pişirmek için tüm malzemelerim var. Yolda olduğum sürede zaman zaman çadır kurup dinleniyorum. Amacım, dünyayı dolaşmak, insanları, kültürleri tanımak ve değişik yerler görmek" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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