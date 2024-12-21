Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da kar; araçlar yoldan çıktı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle birçok araç yoldan çıkarken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 00:08 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da kar; araçlar yoldan çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle birçok araç yoldan çıkarken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

        Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar etkili oldu. Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu ilçe merkezi akşam saatlerinde kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaşırken; yetkililer tarafından kar yağışı sırasında yüksek kesimlerde tipinin de etkili olacağı belirtilerek, özellikle sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı. Kar ile birlikte yollar buz pistine dönerken, birçok araç kayarak yoldan çıktı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Hakkari'de öğrencilerle bir ara...
        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Hakkari'de öğrencilerle bir ara...
        Hakkari'de hayata geçirilen projelerle tarımsal üretim artırılıyor
        Hakkari'de hayata geçirilen projelerle tarımsal üretim artırılıyor
        Hakkari'de öğrencilere kaynak kitap desteği
        Hakkari'de öğrencilere kaynak kitap desteği
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Hakkari'de kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
        Hakkari'de kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
        Arı kovanlarını kontrol etmeye gitti, 300 metrelik uçurumdan düşüp öldü
        Arı kovanlarını kontrol etmeye gitti, 300 metrelik uçurumdan düşüp öldü