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        Hakkari'de 284 yerleşim yeri kardan kapandı

        HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:45
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        Hakkari'de 284 yerleşim yeri kardan kapandı
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        HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu. Kar sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Hakkari ve ilçelerinde 95'i köy, 189'u da mezra olmak üzere 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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