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        Yaralı bulunan leylek, tedaviye alındı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:36
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        Yaralı bulunan leylek, tedaviye alındı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine teslim edildi.

        Köprücük köyüne gelen leyleklerden birinin yaralı olduğunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler, yaralı leyleği alarak tedavisi için kent merkezine getirdi. Köy sakini Taner Demir, "Leyleği yaralı halde görünce üzüldüm. Kanadı kırılmış gibi duruyordu. Köye gelen ekipler, leyleği alarak tedavi edilmek üzere Hakkari'ye götürdü" dedi.

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