Yaralı bulunan leylek, tedaviye alındı

Köprücük köyüne gelen leyleklerden birinin yaralı olduğunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler, yaralı leyleği alarak tedavisi için kent merkezine getirdi. Köy sakini Taner Demir, "Leyleği yaralı halde görünce üzüldüm. Kanadı kırılmış gibi duruyordu. Köye gelen ekipler, leyleği alarak tedavi edilmek üzere Hakkari'ye götürdü" dedi.

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