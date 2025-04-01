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        Hakkari'de sahipsiz köpekler için merkez kuruluyor

        HAKKARİ, Yüksekova ve Şemdinli'de sokakta yaşayan köpeklerin bırakılacağı barınak ve yaşam merkezi yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:40
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        Hakkari'de sahipsiz köpekler için merkez kuruluyor
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        HAKKARİ, Yüksekova ve Şemdinli'de sokakta yaşayan köpeklerin bırakılacağı barınak ve yaşam merkezi yapılıyor. Yüksekova'da yapılan 45 bin metrekarelik merkezde; ameliyathaneler, karantina, tekli ve çoklu barınaklar, mama deposu ve yaşam alanı gibi bölümler yer alacak.

        Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından Hakkari Özel İdare Müdürlüğü tarafından başıboş köpeklerin kalacağı barınak ve yaşam merkezinin yapımına başlandı. Barınak, 18 Ocak'ta sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in (12) sağlığında yaşadığı Yüksekova'ya yapılıyor. İlçenin 20 kilometre dışına projelendirilen barınak ve yaşam merkezinde, ameliyathaneler, karantina, tekli ve çoklu barınaklar, mama deposu ve yaşam alanı gibi bölümler bulunacak. Merkezin 1 ay içerisinde tamamlanacağı ve sonra da Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli'deki köpeklerin görevliler tarafından toplanıp yaklaşık 45 bin metrekarelik bu alana getirileceği belirtildi.

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