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        Hakkari'de askeri üs bölgelerinde 4 metre karla mücadele

        HAKKARİ'de kışın kardan kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:05
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        Hakkari'de askeri üs bölgelerinde 4 metre karla mücadele
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        HAKKARİ'de kışın kardan kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

        Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde kışın yağan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan rakımı yüksek askeri üs bölge yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor. İş makineleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bazı bölgelerde, kardan tüneller açarak güçlükle ilerleyebiliyor.

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        Galeri
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