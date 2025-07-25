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        İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi; sürücü gözaltında

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Türk plakalı TIR'da yapılan aramada, ahşap kasalar içerisindeki mermer blokları arasında gizlenen 300 kilo afyon sakızı ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:20
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        İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi; sürücü gözaltında
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Türk plakalı TIR'da yapılan aramada, ahşap kasalar içerisindeki mermer blokları arasında gizlenen 300 kilo afyon sakızı ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

        Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkâri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İran'dan Türkiye'ye Esendere Gümrük Kapısından giriş yapan Türk plakalı TIR, durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği ile TIR'da yapılan aramada, dorsede ahşap kasalar içerisindeki mermer blokları arasında gizlenen 300 kilo afyon sakızı ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

        Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, uyuşturucunun mermer görünümlü plastik içerisine gizlenerek yurda sokulmaya çalışıldığı belirtilirken, uyuşturucu madde taşıyan araca el konulup olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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