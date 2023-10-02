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        Hakkari'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi

        Hakkari'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:42 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:44
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        Hakkari'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi
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        Hakkari'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun da konuşma yaptığı program, Van Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferansıyla son buldu.

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