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        Hakkari'de gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi

        Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:26
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        Hakkari'de gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi
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        Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda dün yapılan çalışmalarda 60 elektronik sigara, 12 kulaklık ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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