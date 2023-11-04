Hakkari'de amatör spor kulüplerine 2 milyon 115 bin lira nakdi yardım yapıldı Hakkari'de faaliyet gösteren 55 amatör spor kulübüne 2 milyon 115 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Hakkari'de faaliyet gösteren 55 amatör spor kulübüne 2 milyon 115 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sporun önemine değinerek amatör spor kulüplerine destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da Vali Çelik ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından temsili çek, kulüp yetkililerine teslim edildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kulüplerin yetkilileri, antrenör ve sporcular katıldı.