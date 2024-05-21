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        PKK'lı teröristin "yapmadım" diyerek inkar ettiği saldırılarda parmak izi çıktı

        Hakkari'de bir askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısına katılan ve askeri araçların geçiş güzergahına patlayıcı tuzaklayan PKK'lı terörist Ümran Cengiz'in, "yapmadım" dediği saldırılarda ele geçirilen malzemelerde parmak izleri tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:42
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        PKK'lı teröristin "yapmadım" diyerek inkar ettiği saldırılarda parmak izi çıktı
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        Hakkari'de bir askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısına katılan ve askeri araçların geçiş güzergahına patlayıcı tuzaklayan PKK'lı terörist Ümran Cengiz'in, "yapmadım" dediği saldırılarda ele geçirilen malzemelerde parmak izleri tespit edildi.

        Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 27 Mart 2017'de yakalanan terörist Ümran Cengiz'e verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını hazırladı.

        Terör örgütünün yapısına, saldırılarına ilişkin detaylı bilgilerin aktarıldığı kararda, sanığın terör örgütü mensubu olduğu ve sözde Zap bölgesinde faaliyet yürütürken eğitimler aldığı belirtildi.

        Kararda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruma sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü bildirilen Cengiz'in, kaçak yollardan Türkiye'ye geldiği ve Mardin'de Derik, Kızıltepe ile Mazıdağı'nın yer aldığı sözde GAP bölge sorumlusu olduğu kaydedildi.

        Sanığın, 27 Mart 2017'de Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sahibi ve kullanıcısı bilinmeyen bir aracın yanına gittiği sırada yakalandığı, elindeki çantada tabanca, fişek, şarjör, el bombası, araçta ise çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğine yer verilen kararda, Cengiz'in soruşturma aşamasında yaptığı yer gösterme işlemleri sonucu çok sayıda havan, roketatar, silah ve bunlara ait mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin bulunduğu vurgulandı.

        Sanığın 7 Ocak 2013'te Karataş 19. Sınır Bölük Komutanlığına yönelik terör saldırısına katıldığı da ifade edilen kararda, şu bilgilere yer verildi:

        "Cengiz'in, aldığı eğitim sonucunda hazırladığı bomba ile gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucunda, jandarma personeli olan Mehmet Doğan şehit olmuş, yine jandarma personelleri olan Yakup Başıbeyaz ve Ferhat Kaplan yaralanmıştır. Yaşanan olayda sanığın, söz konusu saldırıyı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti Devleti idaresinden ayırmaya yönelik faaliyetlerde bulunan terör örgütünün amaçları doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Kastının kamu görevlilerini öldürmek olduğu sabit görülmüştür."

        Kararda, saldırının ardından yapılan incelemelerde, olay yerindeki patlayıcı maddeler, kablolar ve koli bantlarından elde edilen 4 parmak izinin sanığın parmak izlerine tam uyduğu, 8 Kasım 2012'de Çukurca'daki Gazi Tepe Üs Bölgesi yoluna yerleştirilen ve yapılan kontrollerde bulunarak imha edilen mayının üzerindeki parmak izlerinin de sanığa ait olduğunun uzmanlık raporuyla tespit edildiği bilgisi yer aldı.

        16 Kasım 2016'da Mardin'in Derik ilçesi Denktaş Mahallesi'nde de yol kenarına tuzaklanan ve güvenlik güçlerince fark edilerek imha edilen patlayıcıda da parmak izi çıkmasına rağmen sanığın hakkındaki tüm iddiaları reddettiği bilgisine yer verilen kararda, sanığın birden çok vahamet arz eden eyleme katılması ve böylece suç yolunda ortaya koyduğu kast ve saikin ağırlığı gözetilerek TCK'nin ilgili sevk maddeleri gereğine cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

        Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 29 Aralık'taki karar duruşmasında tutuklu sanık Cengiz, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmek", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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