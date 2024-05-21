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        Hadise'nin iki hâli

        Hadise'nin uykusuz hâliyle, Cannes Film Festivali'ndeki hali arasındaki fark, büyük bir farkla gözeler önüne serildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:19
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        Hadise'nin iki hâli
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        Kendisinin de ünlü olduğu Hollanda'da bir ses yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, makyajsız ve uykusuz hâlini paylaştı. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa; "İki saatlik uyku ve biz durmayız" notunu düştü.

        Hadise'nin katıldığı Cannes Film Festivali'nde makyajlı haliyle, uykusuz hali arasındaki fark, büyük bir farkla gözlere çarptı.

        Fotoğraflar: Instagram

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