Hadise'nin iki hâli
Hadise'nin uykusuz hâliyle, Cannes Film Festivali'ndeki hali arasındaki fark, büyük bir farkla gözeler önüne serildi
Giriş: 21.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:19
Kendisinin de ünlü olduğu Hollanda'da bir ses yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, makyajsız ve uykusuz hâlini paylaştı. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa; "İki saatlik uyku ve biz durmayız" notunu düştü.
Hadise'nin katıldığı Cannes Film Festivali'nde makyajlı haliyle, uykusuz hali arasındaki fark, büyük bir farkla gözlere çarptı.
Fotoğraflar: Instagram
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