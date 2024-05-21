Tokat cinayeti! Kız arkadaşına saldırınca öldürdü

Antalya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Olayda Kadir İ. (19) adlı kişi, borcuna karşılık kız arkadaşı Hatice Ç.'nin (31) cüzdanına el koyan ve daha sonra cüzdanı isteyen Hatice Ç.'ye tokat atan Alper Aldemir’e (45) kurşun yağdırdı. Cinayetin ardında taksiyle kaçan Kadir İ. ve kız arkadaşı kısa süre sonra yakalandı

DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. ile kız arkadaşı Hatice Ç.’yi evinde bir gün misafir etti.

REKLAM İKİLİ OLAY YERİNDEN KAÇTI Kadir İ., Aldemir’den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. 3’lü yakın zamanda buluştuklarında ise Aldemir, Hatice Ç.’nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyerek ayrıldı. Dün akşam saatlerinde ise Kadir İ. ve Hatice Ç., önceden tanıdıkları taksiyi kullanan M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir’in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartıştı. Tartışmanın ardından Aldemir, Hatice Ç.’ye tokat attı. Hatice Ç.’nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabanca ile Alper Aldemir’e ateş etti. Karın bölgesinden vurulan Aldemir yere düşerken, ikili ise aynı taksiyle olay yerinden kaçtı. REKLAM