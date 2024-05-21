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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek, Ali Koç ile Erden Timur arasında yaşananları anlattı: "Yok o kısımlar demedi başkanım" - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek, Ali Koç ile Erden Timur arasında yaşananları anlattı: "Yok o kısımlar demedi başkanım"

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe Başaknı Ali Koç'a sert ifadeler kullanan Özbek, Ali Koç ile yaşadıklarını aktardı. Erden Timur ile arasında geçen diyalog ise dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:44
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        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi sonrası yaşananlarla ilgili Florya'da basın toplantısı düzenledi.

        Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşadıkları olayı aktarması sosyal medyada gündem oldu.

        Dursun Özbek: "Anlatmak istiyorum. Müsaade edersen anlatacağım."

        Erden Timur: "Siz bilirsiniz de anlatmayın, ne diyeyim başkanım."

        Dursun Özbek: "TFF'de bir toplantıdayız. TFF başkanı, ben yanında, Ali Bey diğer tarafta, Erden ben yanımda. 20 tane kulüp başkanları, TFF yetkilileri var. Bir olay oldu, olayın niteliğini hatırlamıyorum. Ali Bey şiddetle kalktı, Erden'e parmağını sallayarak, yanlışsam düzeltebilir misin, sen söyle."

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        Erden Timur: "Ne dediğini tam hatırlamıyorum, şey dedi herhalde. Bir kişiye dikkat et öyle bir şey dedi."

        Dursun Özbek: "Seni mahvedeceğim, parmak salladı, sen Koç Ailesi'ni tanımıyorsun dedi, seni mahvedeceğim, ticaret hayatını bitireceğim, geceleri uyuyamayacaksın dedi."

        Erden Timur: "Yok o kısımlar demedi başkanım. Öyle bir, o nitelikte bir şey dedi."

        Dursun Özbek: "Erden tabii benim mevcudiyetim çerçevesinde, ben de kalktım 'Ne diyorsun sen ya' dedim. TFF başkanı iskemlesini geri çekti, aramız açıldı 'Sen kimsin, sen başkanvekilime' dedim, iskonto ederek söyledim. 'Sen kimsin, haddini bil otur aşağı' dedim. Tık aşağı. Sahte kabadayılık başka bir şey, bu olaylar başka bir şey. Onun için iskonto ederek anlattım."

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