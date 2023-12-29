Şemdinli Kaymakamı Ateş, kurumları ziyaret etti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçedeki kurumları ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ateş, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Devlet Hastanesi, Şemdinli Belediyesi İtfaiye Şefliği, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kurumlardaki bölümleri gezen Ateş, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorun ve talepleri dinledi.

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