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        Yüksekova'da ekipler çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:50 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:06
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        Yüksekova'da ekipler çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmaya çalışıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

        Yüksekova-Dağlıca kara yolundaki Yeşiltaş köyü yakınına 3 gün önce yoğun kar nedeniyle çığ düştü.

        Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, yolda metrelerce yükseklikteki kar yığınını temizlemeye çalışıyor.

        Bölgede güçlükle ilerleyebilen ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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