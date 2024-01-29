Yüksekova'da ekipler çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

Yüksekova-Dağlıca kara yolundaki Yeşiltaş köyü yakınına 3 gün önce yoğun kar nedeniyle çığ düştü.

Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, yolda metrelerce yükseklikteki kar yığınını temizlemeye çalışıyor.

Bölgede güçlükle ilerleyebilen ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

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