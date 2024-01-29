Van, Hakkari ve Bitlis'te 313 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 313 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 313 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 61 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılmasına için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri kent merkezinde de ana yollar, cadde ile kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün kar nedeniyle kapanan 193 köy ve mezra yolundan 118'ini açtı.

Kapalı bulunan 75 yolu açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Merga Bütan Kayak Merkezi ve Durankaya beldesine ulaşımın sağlandığı yolda iş makineleriyle genişletme çalışması yürüttü.

Belediye ve Karayolları ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 177 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Karayolları ve belediye personeli de kar temizleme çalışmalarına devam etti.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, önceki gün yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan 62 yerleşim biriminin yolunun açıldığını söyledi.

Yentür, bazı noktalarda yol genişletme çalışmalarına devam edildiğini aktardı.