Hakkari İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çelik, 2023 yılında il genelinde 39 milyar 767 milyon liralık 496 projenin yatırım programına alındığını söyledi.

Geçen yılın dördüncü dönem sonu itibarıyla 13 milyar 102 milyon liralık bir harcamanın gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, "2023 yılında uygulanan projeler için toplam 39 milyar 767 milyon liralık yatırım öngörülmüş. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 32,95'e tekabül etmektedir. Fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 65,32'dir." dedi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcıları Furkan Berber, Buğra Karadağ, Mustafa Berat Kasımoğlu, Tayyar Emre Mahmutoğlu ile Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Derecik Kaymakamı Abdülkadir Işık, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve kurum amirleri katıldı.