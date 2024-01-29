Hakkari'de çocuklar kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Moda Mahallesi'nde toplanan çocuklar, yanlarında götürdükleri plastik bidon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla tepelik alandan kaydı.

Zaman zaman düşen çocukların yaşadıkları eğlenceli anlar gülümsetti.

Çocuklardan Muhammet Yalçın, arkadaşlarıyla bir araya gelerek evlerinden getirdikleri bidon ve kızaklarla kaydıklarını söyledi.

Ammar Yanıç da yarıyıl tatilini değerlendirdiklerini belirterek, "Evden getirdiğimiz plastik bidonlarla kaymaya çalışıyoruz. Çok eğleniyoruz." dedi.

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