Hakkari'de 2 kez heyelan meydana gelen köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Gün boyunca yürüttükleri çalışmayla yolda biriken toprak yığınını ve çamuru temizlemeye çalışan İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, sis ve sağanak nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kez heyelan oluşan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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