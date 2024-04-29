Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de nisan ayındaki asayiş olayları değerlendirildi

        Hakkari'de 1-27 Nisan'da gerçekleşen asayiş olayları değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de nisan ayındaki asayiş olayları değerlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de 1-27 Nisan'da gerçekleşen asayiş olayları değerlendirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Çelik, valilikte düzenlenen toplantıda Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, birim amirleri ve kurum müdürleri ile bir araya geldi.

        Toplantıda 1-27 Nisan tarihleri arasında meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslanmasına ilişkin hazırlanan brifingler incelendi.

        Geçen yılın aynı ayına oranla kentte hırsızlık suçlarında yüzde 25 azalma, narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki operasyonlarda yüzde 254'lük artış, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamındaki operasyonlarda da yüzde 220'lik artış yaşandı.

        Bu tarihlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 113 kişi yakalandı.

        Vali Çelik, elde edilen başarıda emeği geçen güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu Berçelan Yaylası'nın yolunu a...
        Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu Berçelan Yaylası'nın yolunu a...
        Hakkari'de doğaseverler kentin doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gez...
        Hakkari'de doğaseverler kentin doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gez...
        AFAD'dan Hakkari'de deprem hazırlığı; konteyner ve çadır gönderildi
        AFAD'dan Hakkari'de deprem hazırlığı; konteyner ve çadır gönderildi
        Hakkari 1. Amatör Lig'de Durankayaspor şampiyon oldu
        Hakkari 1. Amatör Lig'de Durankayaspor şampiyon oldu
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Hakkari'de 58 tabanca ele geçirildi
        Hakkari'de 58 tabanca ele geçirildi