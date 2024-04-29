Hakkari'de nisan ayındaki asayiş olayları değerlendirildi

Vali Çelik, elde edilen başarıda emeği geçen güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Geçen yılın aynı ayına oranla kentte hırsızlık suçlarında yüzde 25 azalma, narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki operasyonlarda yüzde 254'lük artış, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamındaki operasyonlarda da yüzde 220'lik artış yaşandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Çelik, valilikte düzenlenen toplantıda Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, birim amirleri ve kurum müdürleri ile bir araya geldi.

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