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        Hakkari'de bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 21:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:56
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        Hakkari'de bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok bölgesinde otlayan inek bataklığa saplandı.

        Hayvanın sahibi ve çevredekiler, ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

        Bunun üzerine mahalleye yönlendirilen ekipler, vatandaşların da yardımıyla ineği halat ile bulunduğu yerden çıkardı.

        İneğin sahibi ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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