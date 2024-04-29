Hakkari'de bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İneğin sahibi ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Bunun üzerine mahalleye yönlendirilen ekipler, vatandaşların da yardımıyla ineği halat ile bulunduğu yerden çıkardı.

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