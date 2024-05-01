Çukurca Kaymakamı Kumcu, terör nedeniyle boşaltılan köylerde incelemelerde bulundu

Kumcu'ya ziyaretlerinde Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Çukurca Özel Harekat Amiri Muhammet Öcal ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç eşlik etti.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kumcu, Vali Ali Çelik'in talimatıyla kademeli olarak tarım ve yerleşime açılması planlanan Işıklı, Kavaklı, Kurudere, Kavuşak, Çağlayan ve Uzundere köylerine gitti.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 1995'te terör nedeniyle boşaltılan köyleri ziyaret ederek inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.