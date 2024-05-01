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        Çukurca Kaymakamı Kumcu, terör nedeniyle boşaltılan köylerde incelemelerde bulundu

        Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 1995'te terör nedeniyle boşaltılan köyleri ziyaret ederek inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:09
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        Çukurca Kaymakamı Kumcu, terör nedeniyle boşaltılan köylerde incelemelerde bulundu
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        Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 1995'te terör nedeniyle boşaltılan köyleri ziyaret ederek inceleme yaptı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kumcu, Vali Ali Çelik'in talimatıyla kademeli olarak tarım ve yerleşime açılması planlanan Işıklı, Kavaklı, Kurudere, Kavuşak, Çağlayan ve Uzundere köylerine gitti.

        Burada incelemelerde bulunan Kumcu, bölgeye ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

        Kumcu'ya ziyaretlerinde Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Çukurca Özel Harekat Amiri Muhammet Öcal ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç eşlik etti.

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