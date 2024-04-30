Şemdinli Kaymakamı Ateş, tarihi Taş Köprü'de incelemelerde bulundu
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, defineciler tarafından tahrip edilen tarihi Taş Köprü'yü inceledi.
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, defineciler tarafından tahrip edilen tarihi Taş Köprü'yü inceledi.
Bölgenin önemli kültürel miraslarından olan Taş Köprü'de incelemelerde bulunan Ateş, definecilerin köprüde yaptıkları kazı sonucu meydana gelen hasarın kısa sürede onarılacağını belirtti.
Ateş, daha sonra Nehri köyünde Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha'nın kabirlerini ziyaret ederek, yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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