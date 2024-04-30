Şemdinli Kaymakamı Ateş, tarihi Taş Köprü'de incelemelerde bulundu

Ateş, daha sonra Nehri köyünde Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha'nın kabirlerini ziyaret ederek, yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bölgenin önemli kültürel miraslarından olan Taş Köprü'de incelemelerde bulunan Ateş, definecilerin köprüde yaptıkları kazı sonucu meydana gelen hasarın kısa sürede onarılacağını belirtti.

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