Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 6 metre karın bulunduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 6 metre karın bulunduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 10 günden bu yana 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi yolunda mesai yapıyor.
Yer yer 6 metre karın bulunduğu yolun yaklaşık 10 kilometrelik bölümünü kardan temizleyen ekipler, kalan 5 kilometrelik kısımda çalışmalarını sürdürüyor.
Kar örtüsünün yüksekliği nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, bölgede zor şartlarda yürüttükleri çalışmaları cep telefonuyla kayda aldı.
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