Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 10 günden bu yana 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi yolunda mesai yapıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 6 metre karın bulunduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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