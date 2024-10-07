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        Hakkari ve Muş'ta AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki

        Hakkari ve Muş'ta AK Parti İl Başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:33
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        Hakkari ve Muş'ta AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki
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        Hakkari ve Muş'ta AK Parti İl Başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

        Hakkari'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesi önünde bir araya gelen grup adına AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya açıklama yaptı.

        İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırıların devam ettiğini belirten Kaya, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir."

        Açıklamaya, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

        - Muş

        Muş Belediyesi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Melik Emre, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini belirtti.

        İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla Filistin'de savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını dile getiren Emre, "İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim, esasında İsrail katliamı ve soykırım makinasının hız ve şiddetini daha da artmasıdır. Bir yıl içinde 42 binden fazla masum Filistinli, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Filistin konulu resim sergisi gezildi; etkinliğe Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Memur Sen İl Başkanı Mahir Barışhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

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        Galeri

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