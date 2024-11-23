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        Hakkari'de Jandarma ekiplerinden öğretmenlere ziyaret

        Hakkari'de jandarma ekipler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:47
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        Hakkari'de Jandarma ekiplerinden öğretmenlere ziyaret
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        Hakkari'de jandarma ekipler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Çimenli Köyü Borsa İstanbul İlköğretim Okulunda öğretmenlerle bir araya geldi.

        Öğretmenlere karanfil vererek Öğretmenler Günü'nü kutlayan ekipler, okulun bahçesine şehit öğretmenler anısına fidan dikti.

        Öğretmenler de ziyaretten dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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