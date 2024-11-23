Hakkari'de Jandarma ekiplerinden öğretmenlere ziyaret

Öğretmenler de ziyaretten dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Çimenli Köyü Borsa İstanbul İlköğretim Okulunda öğretmenlerle bir araya geldi.

Hakkari'de jandarma ekipler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.

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