Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Müftülüğü çalışanları, cami için nakdi yardımda bulundu

        Hakkari İl Müftülüğü bünyesinde çalışan görevliler, yapımı devam eden Hacı Sait Camii için nakdi bağışta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Müftülüğü çalışanları, cami için nakdi yardımda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari İl Müftülüğü bünyesinde çalışan görevliler, yapımı devam eden Hacı Sait Camii için nakdi bağışta bulundu.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, büro, cami ve Kur'an kursu personeli, cami inşaatında kullanılmak üzere aralarında topladıkları parayı Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesine bağışlıyor.

        Bu kapsamda personel tarafından bugüne kadar cami hesaplarına aktarılan 150 bin lira, Hakkari Şube Müdürü Bilal Beyter tarafından İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Hüseyin Okuş'a takdim edildi.

        Hakkari İl Müftüsü Okuş, yaptığı açıklamada, İl Müftülüğü personeline gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür etti.

        Okuş, "Yapılan bağış, ilimizde toplumsal dayanışma ile cami hizmetlerinin güçlendirilmesine örnek teşkil eden önemli bir adım olmuştur. İnşallah Hakkari Valisi Ali Çelik, resmi kurum ve kuruluş yetkilileri, görevlilerimiz ve hayırsever halkımızın destekleriyle camimizi en kısa sürede bitirip ibadete açmayı planlıyoruz. Bu konuda bizlere maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Şube Müdürü Beyter ise caminin biran önce tamamlanıp ibadete açılması için desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Hakkari'de çiftçilere tohum desteği sağlandı
        Hakkari'de çiftçilere tohum desteği sağlandı
        Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi
        Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi
        Hakkari İl Sağlık Müdürü Kara'dan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin...
        Hakkari İl Sağlık Müdürü Kara'dan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin...
        Hakkari'de 10 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Hakkari'de 10 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Hakkari'de okullara 'kar' tatili
        Hakkari'de okullara 'kar' tatili
        Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi
        Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi