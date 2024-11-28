Hakkari Müftülüğü çalışanları, cami için nakdi yardımda bulundu

Hakkari İl Müftülüğü bünyesinde çalışan görevliler, yapımı devam eden Hacı Sait Camii için nakdi bağışta bulundu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, büro, cami ve Kur'an kursu personeli, cami inşaatında kullanılmak üzere aralarında topladıkları parayı Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesine bağışlıyor.

Bu kapsamda personel tarafından bugüne kadar cami hesaplarına aktarılan 150 bin lira, Hakkari Şube Müdürü Bilal Beyter tarafından İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Hüseyin Okuş'a takdim edildi.

Hakkari İl Müftüsü Okuş, yaptığı açıklamada, İl Müftülüğü personeline gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür etti. Okuş, "Yapılan bağış, ilimizde toplumsal dayanışma ile cami hizmetlerinin güçlendirilmesine örnek teşkil eden önemli bir adım olmuştur. İnşallah Hakkari Valisi Ali Çelik, resmi kurum ve kuruluş yetkilileri, görevlilerimiz ve hayırsever halkımızın destekleriyle camimizi en kısa sürede bitirip ibadete açmayı planlıyoruz. Bu konuda bizlere maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.