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        Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Uçar, kurumun faaliyetlerini anlattı

        Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Şemsettin Uçar, kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:52
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        Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Uçar, kurumun faaliyetlerini anlattı
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        Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Şemsettin Uçar, kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) gazetecilerle bir araya gelen Uçar, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önleyici faaliyetler üstlendiğini söyledi.

        Madde bağımlılarına sosyal hizmet uzmanı, uzman psikolog, klinik psikolog ve halkla ilişkiler uzmanı eşliğinde destek sunduklarını anlatan Uçar, şunları kaydetti:

        "Burada kaydını yaptığımız vatandaşlarımızın tedavi süreçlerini takip ediyoruz. Bağımlıların, alışkanlıklarından uzaklaşmaları için çeşitli kurslar düzenleyip aktiviteler yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı gizlilik esasıyla yürütüyoruz. Bu konuya önem gösteriyoruz. Burada danışanın bilgilerinin gizliliğinin korunması önemli. Randevuyla belirli saatlerde ziyaretçi alabiliyoruz."

        Yüksekova'da da YEDAM'ın açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Uçar, bağımlılıkla ilgili yardım ve destek isteyenlerin 115 YEDAM danışma hattını arayabileceklerini aktardı.

        Toplantıya Yeşilay Başkan Yardımcısı Yasin Aşkan, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir ve YEDAM uzmanları katıldı.

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