Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Uçar, kurumun faaliyetlerini anlattı

Yüksekova'da da YEDAM'ın açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Uçar, bağımlılıkla ilgili yardım ve destek isteyenlerin 115 YEDAM danışma hattını arayabileceklerini aktardı.

"Burada kaydını yaptığımız vatandaşlarımızın tedavi süreçlerini takip ediyoruz. Bağımlıların, alışkanlıklarından uzaklaşmaları için çeşitli kurslar düzenleyip aktiviteler yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı gizlilik esasıyla yürütüyoruz. Bu konuya önem gösteriyoruz. Burada danışanın bilgilerinin gizliliğinin korunması önemli. Randevuyla belirli saatlerde ziyaretçi alabiliyoruz."

Madde bağımlılarına sosyal hizmet uzmanı, uzman psikolog, klinik psikolog ve halkla ilişkiler uzmanı eşliğinde destek sunduklarını anlatan Uçar, şunları kaydetti:

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