Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde son günlerdeki yağışların ardından ulaşıma kapanan 132 yerleşim yeri, karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla açıldı.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Yüksekova'da etkili olan yoğun sis ise görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, sulak alanlar da buzla kaplandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.