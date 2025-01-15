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        Hakkari'de devrilen çöp kamyonundaki 3 personel yaralandı

        Hakkari'de şarampolden Zap Suyu kenarına devrilen çöp kamyonundaki 3 personel yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:58
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        Hakkari'de devrilen çöp kamyonundaki 3 personel yaralandı
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        Hakkari'de şarampolden Zap Suyu kenarına devrilen çöp kamyonundaki 3 personel yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen İl Özel İdaresine ait 30 AAJ 118 plakalı çöp kamyonu, Depin mevkisinde şarampole yuvarlandı.

        Zap Suyu kenarına devrilen kamyonu görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 personel, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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