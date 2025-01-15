Hakkari'de devrilen çöp kamyonundaki 3 personel yaralandı
Hakkari'de şarampolden Zap Suyu kenarına devrilen çöp kamyonundaki 3 personel yaralandı.
Hakkari'de şarampolden Zap Suyu kenarına devrilen çöp kamyonundaki 3 personel yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen İl Özel İdaresine ait 30 AAJ 118 plakalı çöp kamyonu, Depin mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Zap Suyu kenarına devrilen kamyonu görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 personel, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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