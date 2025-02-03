Yüksekova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Koşarak eve gittiklerini anlatan Çakçı, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Ekipler gelip yangını söndürdü." dedi.

Dışarıya çıkan aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Esenyurt Mahallesi'nde İbrahim Çakçı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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