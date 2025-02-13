Şair ve yazar Nurullah Genç, Hakkari'de söyleşiye katıldı
Hakkari'de yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, söyleşi yaptı.
Hakkari'de yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, söyleşi yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, "kültür ve sanat günleri" etkinlikleri kapsamında öğretmenevinde program düzenlendi.
Söyleşide kelimenin gücü ve edebiyatın insan hayatındaki önemine değinen Genç, ilham verici örnekler anlattı.
Katılımcılarla sohbet eden Genç, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.
Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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