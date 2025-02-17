AK Parti Hakkari ve Bitlis Başkanlıkları, partilileri 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti

AK Parti Hakkari ve Bitlis İl Başkanlıkları, partilileri 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

AK Parti Hakkari Başkanı Zeydin Kaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, il ve ilçe kongrelerini büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içinde tamamladıklarını söyledi.

Bu kongreler vesilesiyle teşkilatlarda birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahitlik ettiklerini belirten Kaya, hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarının dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördüklerini kaydetti.

Ülkenin 81 ilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla fedakarca çalışan teşkilatlarıyla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün, hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken bunu bize nasip eden Rabb'imize hamd ediyoruz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."

- Bitlis

AK Parti Bitlis Başkanı Kadir Köstekçi de Tatvan İlçe Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, 8. Büyük Olağan Kongre için gün saydıklarını dile getirdi.

İl ve ilçe kongrelerini büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içinde tamamladıklarına vurgu yapan Köstekçi, şunları kaydetti:

"Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir. Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir."

İl ve ilçe başkanlıklarındaki değişimin partiye yeni kan ve heyecan katacağını ifade eden Köstekçi, şunları kaydetti: