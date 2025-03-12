Irak'taki depremde Derecik'teki bir ev hasar gördü
Irak'ın Mergasur ilçesinde dün akşam meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir ev hasar gördü.
Irak'ın Mergasur ilçesinde dün akşam meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir ev hasar gördü.
Derecik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam yaşanan deprem Irak sınırındaki Derecik ilçesinde de hissedildi.
Sarsıntı nedeniyle ilçeye bağlı Ortaklar köyü Öğrencik mezrasında Zeydan Tuğan'a ait evde çatlaklar oluştu.
Evde oksijen tüpüne bağlı yaşamını sürdüren ve deprem anında lavaboda olan 93 yaşındaki Sinem Tuğan'ın odasının duvarı yıkıldı.
İlçede hasar tespit çalışması başlatan belediye ekipleri, söz konusu eve giderek incelemelerde bulundu.
Evden tahliye edilen aile bireyleri, komşularına yerleştirildi.
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