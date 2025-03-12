Irak'taki depremde Derecik'teki bir ev hasar gördü

Evde oksijen tüpüne bağlı yaşamını sürdüren ve deprem anında lavaboda olan 93 yaşındaki Sinem Tuğan'ın odasının duvarı yıkıldı.

Derecik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam yaşanan deprem Irak sınırındaki Derecik ilçesinde de hissedildi.

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