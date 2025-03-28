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        Hakkari'de Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup müsabakaları tamamlandı

        Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:49 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:09
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        Hakkari'de Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup müsabakaları tamamlandı
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        Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

        Hakkari Üniversitesi Zeynelbey Yerleşkesindeki spor salonunda düzenlenen müsabakalara 13 ilden 270 sporcu katıldı.

        4 gün süren organizasyonda okullarını temsil eden takımlar, derece için mücadele etti.

        Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Spor Hizmetleri İl Müdürü Sabri Demir tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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