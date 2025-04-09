Hakkari'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan öğrencilere belgeleri verildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahmed-i Hani Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayarak hafızlık tespit sınavında başarılı olan 7 öğrenciye İl Müftüsü Hüseyin Okuş tarafından belgeleri takdim edildi.

İl Müftülüğü makam odasında gerçekleştirilen törende konuşan Okuş, Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük lütuflardan birinin hafızlık olduğunu söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Okuş, "Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bizlere emanet ettiği hayat rehberimizdir. Onu korumak, ahkamını yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle yetişen hafızlar, hayatlarının her döneminde doğru ve iyi olanı hedeflemeli, akranları ile gelecek nesillere örnek olmalıdırlar. Bu vesileyle hafızlıklarını tamamlayıp Başkanlığımızca yapılan sınavda başarı gösteren kardeşlerimi tebrik ediyor, Kur'an ve sünnet yolunda bir yaşam sürmelerini niyaz ediyorum." diye konuştu.