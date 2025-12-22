Habertürk
        Hakkari yapımı tamamlanan kamu binaları açıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve okul binası törenle vatandaşların hizmete sunuldu.

        22.12.2025 - 13:57
        İlçe merkezinde yeni yapılan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ilçede önemli bir eğitim kurumunu öğrencilerin hizmetine sunduklarını söyledi.

        Okulun 24 derslikli ve 1100 öğrenci kapasiteli olduğunu ifade eden Çelik, kamu hizmet binalarının depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

        6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bu konunun kamunun öncelikleri arasına girdiğini, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun da bu kapsamda planlandığını anlatan Çelik, kent genelinde bu yıl tamamlanan 6 okulla derslik başına düşen öğrenci sayısının 22'ye gerilediğini kaydetti.

        Açılışın ardından okul binasında inceleme yaparak sınıfları gezen Çelik, öğrencilerle sohbet etti.

        Daha sonra Moda Mahallesi'ne geçen Çelik ve protokol üyeleri, Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışını da yaptı.

        Yeni merkezin hayırlı olması temennisinde bulunan Çelik, yapılan yatırımların sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

        İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ise açılışını yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi'nde 5 aile hekimliği biriminin bulunduğunu söyledi.

        İlçedeki aile hekimliği birim sayısını 17'ye çıkardıklarını ifade eden Kara, "Daha önce 112 Acil Sağlık Hizmetleri için müstakil bir binamız yoktu. Aile Sağlığı Merkezimizin bir bölümünü 112'ye tahsis ederek onların da artık kendi binasına kavuşmasını sağladık. 24 saat esasına göre hizmet verecek merkezimizle birim başına düşen nüfusu 3 bin 500'lerden 2 bin 400'e indirdik. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

        Çelik ve beraberindekiler, merkezi gezerek sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

        Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Cüneyt Orçun Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Şemdinli Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkanı Fahri Şakar, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan katıldı.

