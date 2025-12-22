Hakkari yapımı tamamlanan kamu binaları açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve okul binası törenle vatandaşların hizmete sunuldu.

İlçe merkezinde yeni yapılan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ilçede önemli bir eğitim kurumunu öğrencilerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Okulun 24 derslikli ve 1100 öğrenci kapasiteli olduğunu ifade eden Çelik, kamu hizmet binalarının depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bu konunun kamunun öncelikleri arasına girdiğini, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun da bu kapsamda planlandığını anlatan Çelik, kent genelinde bu yıl tamamlanan 6 okulla derslik başına düşen öğrenci sayısının 22'ye gerilediğini kaydetti.

Açılışın ardından okul binasında inceleme yaparak sınıfları gezen Çelik, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Moda Mahallesi'ne geçen Çelik ve protokol üyeleri, Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışını da yaptı.