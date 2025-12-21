Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de besiciler hayvanları için kar ve soğukla mücadele ediyor

        ULAŞ GÜVEN - Kışın çetin geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki köylerde besiciler, hayvanları için kar ve soğukla mücadele ediyor.

        Giriş: 21.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:12
        Hakkari'de besiciler hayvanları için kar ve soğukla mücadele ediyor
        ULAŞ GÜVEN - Kışın çetin geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki köylerde besiciler, hayvanları için kar ve soğukla mücadele ediyor.

        Köylerde yaşayan besiciler, geçim kaynağı hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor.

        Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan İran sınırındaki Değerli köyünün Köycük mezrasındaki besiciler, yaz aylarında biçip istifledikleri otları kızaklara yükleyerek hayvanların bulunduğu alanlara taşıyor.

        Yağışlarla beyaza bürünen mezrada ezdikleri kar örtüsünün üzerine otları seren besiciler, günde iki kez hayvanlarını yemliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor.

        - "Zor şartlarda hayvancılığı sürdürmeye çalışıyoruz"

        Mezrada yaşayan Necdet Kırmızıtaş, AA muhabirine, yıllardır geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağladığını söyledi.

        Günün büyük bölümünü hayvanlarının bakımına ayırdığını belirten Kırmızıtaş, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 300 küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Yazın biçip istiflediğimiz otları kışın kızaklara yükleyerek hayvanlarımıza veriyoruz. Köy genelinde yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Tüm kışımız bu şekilde geçiyor. Hem kar hem soğuk hava işlerimizi zorlaştırıyor ama mecburuz. İlkbahara kadar hayvanları bu şekilde besliyoruz. Yazın da mera ve yaylalara çıkarıyoruz."

        Besici Erdem Sarıtaş ise "Zor şartlarda hayvancılığı sürdürmeye çalışıyoruz. Yaz aylarında biriktirdiğimiz otları kışın kızaklarla taşıyoruz. Şartlar çok zor ama geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Gün boyunca hayvanlarla ilgileniyoruz. Soğuk hava biraz işlerimizi zorlaştırıyor." dedi.

