        Hakkari Haberleri

        Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

        Hakkari'de son günlerde etkili olan kar yağışının ardından hazırlıkları tamamlanan 2 bin 800 rakımdaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:31
        Hakkari'de son günlerde etkili olan kar yağışının ardından hazırlıkları tamamlanan 2 bin 800 rakımdaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

        Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezi, bakım ve onarım çalışmaları ile son yağışların ardından hizmete hazır hale getirildi.

        Kayak sezonunun açıldığı merkeze gelenler, snowboard ve kayak takımlarıyla, çocuklar da kızaklarla kayarak zaman geçirdi.

        Kentte yarışlara hazırlanan kayak sporcuları da antrenörleri eşliğinde antrenmanlara başladı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gazetecilere, kayak merkezinde kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla pistlerin snowtrakla hazır hale getirildiğini söyledi.

        Merkezin bugün itibariyle sezona açıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Bugün itibariyle kayak merkezimizde kayakseverleri, kış sporlarıyla buluşturacağız. Yaklaşık 10 kilometreye yakın 5 ayrı pistten oluşuyor. En uzunu 2,5 kilometrelik. Hem telesiyej, teleski hem de yürüyen bantlarla gençlere, çocuklara hizmet verecek bir alan. Hafta sonu etkili olan yağışların ardından yer yer 1 metreye ulaşan karın ardından kayak merkezimiz faaliyete başladı. Herkesi Hakkari'ye bekliyoruz. Sporseverleri, kar tutkunlarını, kayakseverleri buraya bekliyoruz. Çok güzel kristal kar var. Kaymak için her türlü şartlara sahip. Hakkari huzurun, kış sporlarının, kayakseverlerin merkezi."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise kayak merkezinin kış sporlarının gözde merkezlerinden olduğunu ifade etti.

        Kış boyunca kayak tutkunlarına hizmet vereceklerini dile getiren Yıldırım, "Buraya yağan kar çok kaliteli. Kayakseverlerin en çok aradığı kar türlerinden biri. Pistler de kar sıkıştırma araçlarıyla sıkıştırıldıktan sonra hazır getirildi. İnsanlar burada keyifle kayak yapıyor. Burası merkeze yakın olması ve kar kalitesi nedeniyle çok tercih ediliyor. Sezonu en erken açan merkezlerden birisiyiz. İran ve Irak'a sınır olmamız, yanı başımızda Van, Şırnak, Diyarbakır, Mardin gibi illerin olması ve oralarda çok alternatif olmadığı için insanlar buraya tercih edebiliyor." diye konuştu.

        Mersin'den gelen Musa Gezer de "Burası şahane bir yer. İnsanları cana çok yakın. Bugün sezonun açılışına denk geldim. O da güzel bir tesadüf oldu. İnsanlar burada kayarak eğleniyor." dedi.

