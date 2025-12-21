Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa 1-1 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa 1-1 berabere kaldı.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Konuk ekip, 60. dakikada Melike Dinçel'in golüyle öne geçti. Hakkarigücü, 73. dakikada Elizabeth Owusuwa'nın attığı golle beraberliği sağladı.
Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.